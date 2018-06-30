改變傳統選舉文化 民進黨竹市黨部將結合劇團表演造勢

2018-06-30 13:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕為改變台灣傳統的選舉造勢文化，民進黨新竹市黨部將政治結合表演藝術，今找來兒童劇團舉辦「宇宙馬戲團 敲好玩」活動，並邀請市長林智堅與11名獲提名、盛裝打扮成劇團特色人物的市議員參選人站台，象徵為年底即將開打的選戰揭下序幕。

民進黨市黨部主委翁枝弘指出，4年前，當時林智堅臨危受命投入市長選戰，當時他以活潑的劇團表演結合演說，辦理各項選舉活動，不但能宣揚選舉理念，還可帶動親子同樂，成功打破民眾對選舉造勢活動嚴肅、動員的刻板印象，未來2個月，所有獲黨提民的參選人也將效法林智堅，至市區各地進行共30場的有趣活動。

「有沒有可能，未來有一天大家聽到要選舉都很開心？」林智堅說，4年前他參選市長，和在地藝文團體組成的劇團於各大小公園進行各項演出，藉此邀請市民參加，現場聽取建議與心聲，今年的選舉也會如此規劃，由各參選人在自己的選區規劃生動有趣的選舉宣傳活動，這將是全新的選舉文化。

林智堅認為，過去的選舉造勢活動都太過激情與悲情，其實選舉也可以很好玩、很輕鬆，他希望藉由民進黨市黨部的努力，由新竹開始改變台灣的傳統選舉文化。

這次市議員選舉，民進黨推出的12名候選人中共有6位新人、6位現任市議員，今天活動現場包含柯建銘特助鄭美娟、前社會處長陳雪慧、林智堅前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，林智堅前辦公室秘書曾文濤及陳建名；現任議員鄭貴元、曾資程、施乃如、李妍慧、林盈徹都受邀參加，他們盛裝打扮，活潑與民眾互動，展現極高親和力。