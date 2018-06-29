山手線「還在天上飛」？ 綠營要求盧秀燕向市民道歉

2018-06-29 13:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長參選人立委盧秀燕批評，山手線「還在天上飛」、國道一和台74線連結遭市長林佳龍廢除，市議會民進黨團今日表示，山手線中的成追線已動工、國道一連結台74線則已核定，盧秀燕全力唱衰台中，應公開向市民道歉。

民進黨團總召李天生在記者會指出，盧秀燕在接受媒體訪問時指責，國道一和台74線連結工程原本已經核定，林佳龍上任卻逕行廢除，山手線環城鐵路網工程「還在天上飛」、「還在做計畫」；他強調，盧是政治操作，抹黑台中市交通建設。

李天生說明，國一連結台74線工程，經立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、何欣純、洪慈庸協助，中央全額負擔工程建造費，預定提前2020年完工；山手線也納入前瞻計畫，下環成追線已在2017年動工，預計2019年完成。

副總召賴佳微怒批，盧秀燕對於台中市各項建設和市民的需求，完全不知道，心不在台中，根本沒有關心台中，只會爭功諉過，在選舉時亂放煙霧彈，嚴重誤導民眾，應該向台中市民鄭重道歉。

議會國民黨團執行長顏莉敏則代盧秀燕反擊指出，林佳龍的山手線根本尚未正式核定，現在要施工的下環線也是藍委顏寬恒爭取督促下才有進度，林佳龍執政不力、愛膨風，該檢討的是執政的民進黨，該反省的是林佳龍。