洪耀福爆料：侯友宜打給媒體高層 要求別報文大宿舍案

2018-06-28 19:03

〔記者蘇芳禾／台北報導〕侯友宜的文大宿舍案影響新北市選情，民進黨秘書長洪耀福今天與媒體茶敘時說，侯友宜團隊一直到處拜託媒體，侯友宜本人也打給媒體高層，要大家別再做這題，「如果他們覺得文大案沒影響，幹嘛四處拜託媒體高層？」

國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學大群館宿舍案，爭議持續延燒，但根據TVBS民調，侯友宜的支持度不減反升。

對此，洪耀福今天與媒體茶敘時說，文大宿舍案到目前為止，所有被揭露的資訊都不假，侯友宜就是一年收2000萬元房租、也每年漲價5％，這些都是民主透過選舉來檢驗想要得到權利的人，不能被視為抹黑。侯友宜卻一直把責任推給文化大學和太太、娘家，男子漢大丈夫應該要講清楚，若禁不起檢驗，人民怎敢把權利託付給你？

至於文大宿舍案對新北市選情的影響，洪耀福說，侯友宜團隊一直在到處拜託媒體，侯友宜本人也打給媒體高層，不要再做文大這題，談話性節目不要談，「如果他覺得沒有影響，幹嘛四處拜託媒體高層？如果民調真的反而還上升，應該要運作媒體一直講這件事情？這道理很簡單。」

洪耀福說，社會對這件事情有很多質疑，侯友宜卻把這些質疑歸咎成抹黑，反而運作媒體和民調，說對他無傷，這樣的人可以承擔新北市長嗎？

侯友宜夫婦被指每年收租2000萬元，洪耀福也建議，侯友宜應該要很大方的承認自己就是很有能力賺錢，就像川普一樣，愛賺錢不是違法的事，「上任後讓新北市民每個人都年收入2000萬，這樣馬上高票當選。」遇到事情就閃躲，還裝得要流淚的樣子，把責任推給別人，這就是朱立倫風格。