新北市府提年改釋憲 銓敘部：可提教師、無法提公務員

2018-06-28 15:16

〔記者劉力仁／台北報導〕新北市府今日上午召開記者會，認為公教人員退休年金改革方案未顧及廣大公教人員退休生存權利，嚴重損害退休公教人員的權益，新北市府向司法院聲請釋憲。

考試院銓敘部退撫司長呂明泰表示，新北市政府管轄教育人員，依法可以提釋憲，但公務員退撫主管機關是銓敘部非新北市，新北市府無法提公務人員釋憲。

根據司法院大法官審理案件法第5條，聲請釋憲方式有三：

1、中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者。

2、人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者。

3、依立法委員現有總額3分之1以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。最高法院或行政法院就其受理之案件，對所適用之法律或命令，確信有牴觸憲法之疑義時，得以裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。聲請解釋憲法不合前二項規定者，應不受理。

呂明泰表示，教師退休法源為「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，該條例之主管機關在中央為教育部；在地方為直轄市政府或縣（市）政府。 所以新北市政府可以為教師聲請釋憲。至於公務員退休法源為 「公務人員退休資遣撫卹法」，主管機關為銓敘部，所以可提起釋憲機關為銓敘部而非新北市政府。