縣長卸任後去處？張花冠：我美貌褪色 但活潑度還有

嘉義縣長張花冠說，自己雖然美貌褪色，但活潑度還有。（記者林宜樟攝）

2018-06-28 13:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠今天接受廣播媒體POP Radio主持人黃光芹專訪，黃詢問張縣長卸任後出路，是否要選立委，張花冠說，「我沒有說不選」，若老百姓覺得她還可以，她還有這個能力，「我雖然美貌褪色，但活潑度還是會有」，人民有需要就會出來。

張花冠今天接受專訪時說，自己還有半年任期，過去就一直說會把兩任縣長做好，「這是我的心願」；有關卸任後是否選立委，她則說人民有需要就會出來。

黃光芹也詢問黨中央是否有安排出路，以及張花冠對未來期許，張花冠則說，「他們（黨中央）如果覺得我是可用人才自然會找我去，但我沒有去講那個國營公司」；黃詢問張花冠對於中鋼董事長意願，張花冠笑說「我沒有講中鋼，但中鋼蠻適合我的」，她有國際貿易經驗，對市場行銷瞭解，但強調沒有跟任何人講條件，也沒人詢問她101董事長職位等，「是媒體以訛傳訛」，表示至少最後還可以含飴弄孫。

嘉義縣副縣長吳芳銘日前表態要參選嘉義縣長，張花冠說，吳芳銘對經濟、文化、產業熟悉，非常優秀，若是初選時，她會支持他，只是初選已結束，強調「我是民進黨籍縣長」，自有分寸，在公開場合是支持黨提名的縣長參選人翁章梁。