蕭淑麗推工商政見 士農工商教代表站台

無黨參選的嘉義市議會議長蕭淑麗（中）重申參選決心，包含嘉義市商業會理事長蔡隆基（右三）等士農工商教代表，今天站台相挺。（記者王善嬿攝）

2018-06-28 13:21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕以無黨籍投入嘉義市長選舉的嘉市議長蕭淑麗，今天上午推出新一波工商政見，士農工商教界代表齊站台相挺，蕭淑麗表示，即使她表態參選，外界仍流言不斷，除再次宣示參選決心，也陸續端出政見，包括工商界代表將貢獻他們的智慧，與她一起為嘉義市經濟打拚，爭取市民支持。

今天上午，包括嘉義市退休軍公教協會理事長黃義誠、市農會理事長劉明澄、市工業會前理事長陳建言、市體育會理事長孫貫志、市商業會理事長蔡隆基、市總工會理事長方勝農跟天玄宮董事長鄧慶田及議員黃秋澤等人，公開表態支持蕭淑麗。

蕭淑麗表示，至今仍外傳說她要退選，甚至傳出她與對手合作、擔任副市長等不實傳言，除東區成立競選服務處，五月起已舉辦26場座談會，地點包括社區、鄰里、公園，與市民「談天」說她的參政理念、城市願景，剩下八場預計七月底前辦完等方式，破除對手抹黑的耳語。

天玄宮董事長鄧慶田曾任市議會主任秘書，今天為蕭站台說，蕭淑麗是他的學生，期許她向已故嘉義市長許世賢看齊，沒有政黨包袱；他強調，外界說蕭淑麗是「蕭家班」，今天現場站台的沒有人是蕭家班、皆來自士農工商，而他是「鄧家班」願支持蕭淑麗。

嘉義市體育會理事長孫貫志（左至右）、市退休軍公教協會理事長黃義誠、市農會理事長劉明澄、市工業會前理事長陳建言、市商業會理事長蔡隆基、市總工會理事長方勝農及議員黃秋澤，今為蕭淑麗（中）站台。（記者王善嬿攝）