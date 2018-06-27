很怪！侯友宜民調不降反升？ 專家提出3大疑點

國民黨新北市長參選人侯友宜。（資料照）

2018-06-27 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日身陷「文大宿舍」爭議，風暴持續延燒，但根據電視台最新民調指出，侯友宜的民調跟4月相比上升了8%，似乎沒受文大宿舍爭議影響。對此，民調專家洪耀南提出3大疑點，指出該民調設計的問題有偏頗。

根據《TVBS》的最新民調顯示，侯友宜從原本的40%的支持度，上升到48%。《三立新聞網》報導，洪耀南對此則認為，該民調設計的問題有所偏頗，造成顯示出來的數字和實際情況會有落差。洪耀南對此也提出3大疑點：第一，民調機構效應會讓受訪者的回答有誤差，當受訪者聽到是偏藍的電視台打來做民調，很自然會有預設的立場；再來，民調的題目都是拿侯友宜的說法來問受訪者，如此一來容易讓受訪者被誤導。

洪耀南舉例，其中一題的題目為，「關於新北市長參選人侯友宜的太太出租給文化大學的宿舍，有人質疑有違法爭議，侯友宜則表示都是合法使用，質疑是選舉抹黑。請問您相不相信侯友宜的說法？」

最後，民調的題目針對政策問題很模糊，例如這題「政府在瑞芳深澳重建燃煤火力發電廠，請問您贊不贊成？」洪耀南認為，此份民調的問法就是想要打模糊戰，一開始先問引導性的的問題，然後再問支不支持，如此一來，就會出現挺侯友宜「想要的結果」。