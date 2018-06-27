國民黨認證！婦聯會執行黨決策 海外分會受黨控制

黨產會近期再度從國民黨黨史資料發現附隨組織的證據，國民黨海工會在戒嚴時期，能掌控婦聯會海外分會，執行各項黨務工作。圖為婦聯會美齡樓。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-27 05:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提起行政訴訟，全案將於今（27日）上午第二次開庭。據了解，黨產會近期再度從國民黨黨史資料發現附隨組織的證據，國民黨海工會在戒嚴時期，能掌控婦聯會海外分會，執行各項黨務工作。

據黨產會調查，國民黨中央委員會第三組在1961年所出版的「中國國民黨在海外（下）」一書明文記載，「本部為發展黨務，又在各地先後策動組織性質不同之反共團體，如青年會、婦聯會、反共救國聯合會等，各團體負責人皆由本黨忠貞同志擔任，執行黨的決策，展開各項反共活動，對本部工作之推行，皆能順利完成」。

黨產會委員表示，由此足證，婦聯會不僅是國民黨能組織動員與指揮的附隨組織，國民黨海工會也能指示婦聯會海外分支會進行相關工作。

此外，由國民黨台灣省黨部出版的「中國國民黨台灣省黨部一甲子年史」也指出，「早期的婦女工作，一個口令、一個動作，本黨擁有浩大資源人脈豐富，左手牽婦女會，右手牽婦聯會，每到輔選關頭，左右手強力一拉，婦女姊妹就會展開地毯式的拜訪電話動員，把本黨提名同志安全上壘。」

委員指出，從黨史資料所記載的黨務工作內容來看，婦聯會肩負動員拉婦女票任務，很明顯是國民黨的附隨組織，連婦聯會海外分會也服膺於國民黨海工會，為黨執行任務。