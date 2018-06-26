代位求償又遭抹黑 許立明：抹黑前應先看看判決書

高市代理市長許立明回應藍營對代位求償的質疑。（記者王榮祥翻攝臉書）

2018-06-26 12:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨近日傾全力批判高市府為氣爆災民推動的代位求償！高雄代理市長許立明今透過臉書回應，強調用最快速度讓災民獲得最好賠償，對災民來說才是最重要、也是最實質的幫助；他進一步提醒有心人抹黑前，先看看判決書、或至少看一下法院新聞稿。

許立明表示，如果沒有所謂的代位求償（債權讓與），高達3千多件損害賠償案件，到現在快4年了，訴訟程序才走到一審，什麼時候才會三審定讞、讓災民獲得賠償？

又有人說，可用國賠來處理比較快？相信如果3千多個案件一下子湧入國賠，進度也是跟現在民事訴訟一樣慢；況且，如果用國家賠償，等於用納稅人的錢，為必須負6成責任的肇事公司脫責，公平嗎？

許立明認為應努力解決問題，而不是把政黨利益放在前面，以高雄市政府立場，用最快的速度讓災民獲得最好的賠償，對災民來說，才是最重要的，也是最實質的幫助，這也是市府最高原則。

許立明重申，如果訴訟結果仍然市府有責，高雄市政府一定會負起責任，為26年前吳敦義市長時代的責任而賠，我們不會逃避！也請大家抹黑之前，先看看判決書，或至少看一下法院新聞稿。