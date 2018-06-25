掛心市政前景 姚文智：要做史上最好台北市長

2018-06-25 22:57

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚與黨籍議員李慶鋒舉辦座談會，姚文智致詞說到，雖然外界不看好，但自己始終掛心市政發展，這也是支撐他度過重重關卡的重要信念，他也向在場民眾喊話，「換一個新的做看看」，堅信自己的意志力、智慧，「姚文智一定要做歷史上最好的台北市長！」

今晚姚、李於景美舉辦座談會，前北市府副秘書長、民進黨籍李文英繼日前出席議員顏若芳的座談會後二度現身，她致詞說，自從民進黨自提人選後，她就向李慶鋒表態會立刻提辭呈，力挺自家人。

談到柯文哲的「垃圾不分藍綠說」，李文英說，這番攻擊議員的言論，「大家聽到都很傷心」，即使自己當時身分是市府官員，從此也開始小心翼翼這股「不可思議的暗黑力量」。她也提到，柯常說「藍綠惡鬥」，但放眼國際，政黨政治稀鬆平常，顏色沒有罪過，不要覺得藍綠如何，只是各自代表各自的核心價值。

李慶鋒說表示，過去3年，民進黨黨團經常動員力挺柯文哲，但沒想到後來愈來愈「走鐘」，議員善盡監督北市府的天職，在網路上卻被罵「垃圾」，只有少數幾個配合柯文哲意志的議員，才能免於網路責難。

民進黨台北市黨部主委陳正德說，這3年來，柯文哲不尊重民進黨北市27個市議員，從上到下都沒放在眼裡，說要超越藍綠，但他卻屢屢挑動藍綠爭端，「第一次被騙就算了，不要再被柯文哲騙」。

陳正德也向在場民眾喊話，國民黨台北市長參選人丁守中、柯文哲的民調只會繼續掉下來，姚文智不一樣，5月30日才提名，他的腳步要加快，現在可能民調還追不上，但期盼大家能夠幫忙拉一把。

姚文智致詞表示，自己能夠一關過一關，支撐自己走下去的力量正是北市的前景發展，相比其他縣市，北市明明擁有最多資源、預算，但始終卻因始終缺乏一個具有整合能力的市長，只顧著打口水戰，讓北市屢屢錯失成為國際城市的絕佳時機。他最後也向在場民眾喊話，「換一個新的做看看」，堅信自己的意志力、智慧，「姚文智一定要做歷史上最好的台北市長！」。