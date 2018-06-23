國民黨「拔洲風暴」 林為洲自爆「與地方派系不和」

林為洲坦承，他的確與地方派系有不和，並在臉書PO文說原因。（資料照

2018-06-23 18:47

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨採徵名方式提名楊文科參選新竹縣長，釀成「拔洲風暴」，也有人認為，主要是立委林為洲整合地方派系不力所致。林為洲坦承「我與地方派系不和的原因」，表示他與地方派系其實也沒什麼恩怨，主要是想法不同。但他話鋒一轉表示，他在國民黨，當然希望國民黨贏，並質疑若黨不思改進、轉骨換腦，贏的策略何在？總不能只靠執政黨爛。

國民黨揚棄全民調，改以徵召方式提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，讓強調民調最高的黨內立委林為洲痛批「被做掉了」！但也有論者質疑，這是因為林為洲具綠色背景，以及在地方「人緣不好」，無法整合地方派系所致。

對此，林為洲在臉書發文自述「我與地方派系不和的原因」，表示他其實與地方派系也沒啥恩怨，主要是想法不同，以及對於選區經營及策略思維的不同。

他解釋，在2016年立委選戰時就有此衝突，大家對如何打選戰，有不同的方法、戰術、策略，因此當時很多黨內幹部、大老質疑他「選假的」，但選舉結果證明此說法「子虛烏有」。

林為洲話鋒一轉，談及國民黨內部議題，表示國民黨唯有轉型成以「論述、政策、理念價值」說服選民支持為主要策略，再輔以傳統組織動員的力量，才能因應內外變化，打贏2018及2020兩場大選。

他感慨地說，他的想法、作法與傳統派系有些扞格，但不至於「水火不容」，情況演變至此，始料未及、令人遺憾。

林為洲最後強調，他在國民黨，當然希望國民黨好、國民黨贏，但若不思改進、轉骨換腦，他們贏的策略何在？「總不能只靠執政黨爛吧！」