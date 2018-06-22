姚立明轟女學生說謊 文大挺學生要求姚道歉

2018-06-22 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜最近陷入文化大學宿舍爭議，有政論節目就找擔任文大女宿「大群館」館長的女學生親上火線解釋。不過任教於文大的名嘴姚立明與節目主持人廖筱君卻都質疑學生說謊，名嘴謝寒冰就表示，鼓勵兩位女同學告姚立明公然侮辱。文大學生宿舍委員會今天也發出聲明，要求姚立明致歉，還給學生清白。

綜合報導指出，《三立》政論節目20日邀請在文大「大群館」擔任館長的范同學上節目述說宿舍情況，當時姚立明人也在錄影現場。不過姚立明隔天卻在同一個《三立》節目質疑兩位女學生，女學生在節目說宿舍一學期要18200元，但暑假期間學生必須搬出來的。姚立明說，「有一個地方真的沒講對，而且可能是不是故意說謊？我不知道。」

當姚立明質疑女學生時，主持人廖筱君聽到後就表示「說謊耶！」就連節目下方的標題都打出「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉：她公然說謊」字樣。「新台灣加油廖筱君粉絲團」更將完整影片分享到臉書粉絲團。

許多網友看到姚立明質疑女學生的言論後都批評，「請不要把單純學生拖入你們的政治鬥爭中，還下那種愚蠢的標題傷害學生。」、「姚老師有必要對學生這樣？你自己以前不就是文化的老師...你以前有幫學生爭取過住宿的權益？」、「學生在時不當面對質講，隔天在開議題重新討論，就是還要凹就是了？」

就連名嘴謝寒冰也在臉書發文表示，「我6/21從下午到晚上都和她們上同一個節目，明明就有聽到她們說過這個問題...」他也說鼓勵兩位女同學告姚立明公然侮辱，他可以當證人。

文化大學學生宿舍委員會今天也發出聲明，表示受訪的范同學確實是大群館的現任館長，她在錄製過程都依照事實陳述。宿舍委員會對於她的發言遭嚴重扭曲、惡意不實指控，表達不滿。

宿舍委員會表示，女學生「宿舍一學期可住6個月」發言純屬口誤，只是一時間忘記扣除寒暑假期間，卻被姚立明教授質疑「故意說謊」。委員會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，要求姚教授對此道歉，還給范同學一個清白。委員會也呼籲相關人士，停止如此惡質的抹黑行為，不要再對針對范同學做不實栽贓。