台中原市區進步幅度小？ 林佳龍：是因為原縣區建設以前都沒做

2018-06-22 17:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕多位民進黨台中市議員今日在議會說，台中市長選舉民調，市長林佳龍在原市區支持度較弱，是因為原市區進步的幅度比原縣區小；林佳龍回應，原縣區建設過去都沒做，現在市府做了，民眾感受特別深，政績會說話，他有信心贏得勝選。

市議員陳淑華、翁美春、蕭隆澤、邱素貞、張芬郁、謝明源聯合質詢時，陳淑華說，最近幾份台中市長民調結果顯示，林市長在原市區的滿意度或支持度，都較原縣區有所落差，此乃原市區民眾普遍認為市長把較多的市政資源投到原縣區所致。

陳淑華說，加強原縣區的基礎建設水平是必要做的，但勢必造成原市區預算、建設上的排擠效應，建議市長要加強市區的投資，同時強化指標性建設，不要讓原市區民眾產生「差別感」。

林佳龍說，城市必須均衡發展才能永續，但市區與縣區的需求各有不同，提供符合當地民眾需求的建設，市區有鐵路高架化、捷運綠線等建設，縣區也有公車進偏鄉、三井outlet等成績，市府將透過「大台中123」作為城市發展的策略，讓整個大台中共同崛起。

林佳龍強調，原市區建設因持續在做，市民的感受可能不深。原縣區許多建設，過去的3、50年都沒做，現在市府做了，民眾就會感受特別深，這就是「反差」。重點是「心頭抓好定」，政績會說話，只要把市政做好，同時加強市政宣導，他有信心會贏得勝選。