減債7年有成！ 宜蘭今年長債比首度低於法定債限

2018-06-22 16:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣與苗栗縣是全國唯2長短債比超限，被財政部列入加強管控區縣市；宜蘭縣政府7年前施行覈實編列預算，並配合財政部每年4億還債計畫；歷經7年減債有成，長債比首度低於法定債限，縣民人均負債從5.36萬元降至4.7萬元。

依據公債法規定，長債不得高於歲出預算50％，短債不得超過30％；宜縣為增加舉債額度並符合債限規定，虛列預算行之有年。2011年，縣府因債務餘額居高不下，遭監察院糾正要求覈實編列預算，不得虛列也不得再舉債。

縣府原本編列300多億元預算，縮水到200多億元左右；導致當年長債比飆至64.84％，短債比51.62％，嚴重超限；縣民人均負債達5.36萬元，成為全國6都之外，負債僅次於苗栗的第2高縣市，引發外界批評。

縣府經多年開源節流，府內不核發加班費，改以補休替代，加徵地價稅、房屋稅，加強公共造產等方式，改善財政結構。縣府統計，至今年5月底，縣府歲出預算規模256億元，宜縣長債可借128億元，短債可借76.8億元。

財政處長林嘉洋指出，歷經7年努力，宜縣已減債32.44億元，縣民人均負債降到4.7萬元，長債降至120.46億元，短債93.99億元，長債比47.47％，首度符合債限規定、短債比40.65％。

林嘉洋指出，縣府不再虛列歲出，撙節開支，公庫有結餘就拿去還債，2016年開始並依據財政部償債計畫，每年償還4億元債務，今年中央統籌分配稅款超徵多出1億元稅款也用來還債，長債已符合債限，至於短債原預訂2031年才能符合債限，以目前進度預估，償債計畫可提前3年於2028年達標，屆時就可脫離財政部加強管控區的列管。