談柯文哲外溢效應 蘇貞昌：新北一定有很多柯粉

2018-06-21 16:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天接受電視節目專訪時，被問到如何看待台北市長柯文哲在新北市可能產生的外溢效應，蘇貞昌表示，雙北是共同生活圈，他一定要尊重，也要保留最好的合作機會，至於何時和民進黨台北市長參選人姚文智同台造勢，則交由黨中央安排。

蘇貞昌不諱言說：「新北市一定也有很多柯粉，這個不必否認」，柯文哲講話一向就是這樣，柯跟別人不一樣的就在這裡，所以柯文哲說的話他都尊重，但是競選縣市長和立法委員不一樣，立委有全國性的連線，而每一個縣市都有其獨特性，縣市跟縣市之間一定要合作，可是也常常會有衝突。

蘇貞昌舉例說，前一陣子台北市政府的官員為了八里污水廠的問題，痛罵新北市政府無能，雙北的交通也存在很多問題，未來新北市和台北市之間是共同生活圈，他一定要尊重，也要保留最好的合作機會。

外界關注何時與姚文智「合體」？蘇貞昌表示，他們是同一個政黨，未來當然會有聯合造勢的機會，但是那都由黨中央在安排，也有它的節奏，政見方面，絕大部分還是看每一個縣市，畢竟每個縣市不一樣，首長要讓市民知道上任後要做什麼事情、能不能做事，至於聯合造勢，屬於選舉招術，重點仍在於每一個縣市的內部應該怎麼做。