國民黨新竹縣黨部：拒絕山寨假民調

2018-06-21 15:10

［記者黃美珠／竹縣報導］中國國民黨新竹縣黨部剛才發出聲明，縣黨部主委陳見賢針對該黨立委林為洲自行製作民調，企圖誤導民眾一事提出嚴正聲明，強調「楊文科就是代表中國國民黨參選新竹縣長的唯一提名人選。」希望鄉親不要受山寨版假民調混淆，更呼籲有心人尊重民主制度，不要用小伎倆分化、破壞國民黨團結。

縣黨部表示，近日陸續接獲地方民眾反映，表示接到立委林為洲自行辦理的民調電話，造成他們很大困擾。因為民調題目竟出現林為洲以國民黨身分，跟民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩進行政黨對比。縣黨部怒批這根本是魚目混珠的不實問卷。

陳見賢說，這種「山寨假民調」不但侵害黨內提名人楊文科權益，更損及政黨形象，強烈要求黨內同志自重自愛。

他說，國有國法，家有家規，政黨更需要有紀律，對於持續傷害黨內同志、毀損政黨形象的行徑，勢必要祭出嚴厲處分，才足以服眾。

陳見賢說，6月13日該黨第20屆中央常務委員會第32次會議已經核定提名楊文科代表該黨參選下屆新竹縣長。

依照程序、遵從制度、完全合法，這已經是確定的事實，黨內同志不該口口聲聲說「尊重制度」，但卻一再做出破壞制度的行為。

陳見賢懇切呼籲林為洲懸崖勒馬、尊重制度，不要想方設法、用盡心機，一再的利用媒體發表毀壞主席與黨形象的言論，企圖誤導民眾，破壞黨內團結。

聲明稿強調，陳見賢大動作發表這份聲明以正視聽，明白指出國民黨「只有唯一，拒絕山寨」！楊文科就是唯一提名人選，且不會有變化，外界不要受混淆。