曾承諾年改任內完成 小英暗酸馬英九…

總統蔡英文表示，身為執政者，面對越困難的問題，越要有承擔的勇氣。（記者簡榮豐攝）

2018-06-21 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天挑燈夜戰三讀通過攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，將於7月1日與公教年改同步上路，總統府今天就全面完成軍公教年改目標召開記者會，總統蔡英文表示，前總統馬英九曾承諾年改問題會在任內解決，但最終仍無法完成。

蔡英文回憶道，兩年多前即將接任總統時，與前總統馬英九討論國政的交接工作，當時曾談及馬任內無法完成的年金改革工作，蔡英文說，馬英九在8年任內曾說過要推動年金改革，也承諾不會把問題留給下一任總統，「但我就是他口中所說的下一任總統」。

蔡英文澄清，並不是要指責馬前總統，相反地，過去兩年來的風風雨雨，反而讓她更深刻地體會，馬英九當年對年金改革問題猶豫的原因，但她也直言，身為國家元首，面對越困難的議題，越要有承擔的勇氣，強調「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則2016年政黨輪替就失去了意義」。

蔡英文在這次談話中特別感謝軍公教人員，在面對對危急時展現出高度愛國熱誠，因為大家的體諒，年輕一輩不用擔心領不到退休金。蔡強調，年改中的條文都是要避免對退休同仁造成重大衝擊，讓他們可以有一個緩衝，節省的支出也不是政府納為己有，而是挹注基金，使其能永續發展。