農業冷鏈物流園區跳過雲林？立委張麗善批農委會欺人太甚

2018-06-21 14:02

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長參選人張麗善今天要求農委會將「農業冷鏈物流園區」設置在雲林縣，才能解決蔬果產銷失衡，提升農業產值，不要只會把雞屎放在雲林，雞蛋一顆都不給，讓雲林繼續被邊緣化。

張麗善指出，農委會為解決農產品產銷失衡，計劃在北中南東設置4個「農業冷鏈物流園區」，但奇怪的是全國農業產值第一、主要糧食、蔬菜供應地的雲林卻未被列入。

張麗善指出，行政院國土規劃雲林縣大部分土地被規劃為農地，要求雲林人肩負穩定國家糧食責任，規劃可提升農業產值、穩定農民收入的物流園區卻一點都沒想到雲林，視雲林為邊緣縣市，欺人太甚。

張麗善表示，雲林縣農業產值全國第一，農民多、農產品也多，搭配冷鏈系統的農業物流園區，讓蔬果將可以在採收後，立即送進標準化保鮮配送處理程序，降低運送成本，提高蔬果運送良率，紓解農產品過剩的產銷失衡問題，冷鏈物流園區更理所當然應該設置在雲林。

縣議員李明哲表示，雲林是台灣最大的農業生產基地，政府在第一波建置農業冷鏈物流園區的時候竟然沒想到雲林，是一件很奇怪的事。

李明哲指出，雲林的農業因為只是一級產業，農民都要「看天吃飯」，如果在冷凍、加工、運輸方面都能有所提升，必可提升農民的收入。

張麗善及與縣農會總幹事簡明欽及多個農會代表均表示，「冷鏈物流在雲林，農業發展會更好」的口號，冷鏈物流園區設置解決農業產銷失衡的問題，呼籲縣長李進勇及縣內民意代表不分大小共同爭取物流園區到雲林。