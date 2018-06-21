美眾議員提案 美與台灣恢復邦交

美國眾議員羅拉巴克提案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。（彭博資料照）

2018-06-21 05:57

〔駐美特派員曹郁芬／華府20日報導〕美國眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher） 今天在眾議院提出一項決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係並揚棄一中政策。

立場反共的羅拉巴克長期支持台灣，也是國會台灣連線的共同發起人之一。

台灣人公共事務會（FAPA）今天在新聞稿中表示羅拉巴克的提案敦促美國總統揚棄有瑕疵的一中政策，改採符合現狀的「一中一台」政策，以承認台灣為一主權獨立國家，有別於中共政權。

總統應著手準備與台灣恢復邦交的相關程序。此外，總統、美國駐聯合國代表以及各層級官員應積極支持台灣完全參與聯合國「及要求有國家身份以入會的任何國際組 織」。

這項提案重申台灣關係法及六項保證為美台關係的基石，並說明台灣在過去半個多世紀是以一個獨立並擁有主權的國家在運行的事實。

議案中表示，美國政府目前在外交關係上，不承認五個國家：敘利亞、 伊朗、北韓、不丹及台灣。其中只有台灣是發展成熟完備的民主國家。

過去提出過類似決議案的前眾議員有長期支持台灣的唐克多（Tom Tancredo）、林德（John Linder），以及麥考眾（Michael McCaul）。

台灣人公共事務會會長郭正光說，台灣人民在30多年前經歷重大民主轉型，但美國的政策從未因應該時勢而調整。美國如能採納較能反應現況實際的「一個中國、一個台灣」政策，並將對台灣關係正常化，將為其他國家樹立良好的典範。