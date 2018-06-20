網傳看不到台中山手線 林佳龍：已逐步推動中

2018-06-20 14:57

〔記者張菁雅／台中報導〕台中山手線的下環微笑線已在去年動工，但網路近期出現「台中山手線在哪裡」的影片，散布謠言說「看不到」山手線。對此，台中市長林佳龍今日表示，某市長參選人過去反對鐵路高架化與山手線，但鐵路高架化已即將全線完工，山手線的下環微笑線也將在明年完工，而海線雙軌化計畫已經通過，上環彩虹線也到了系統型式選擇階段，他呼籲參選人不管是政績或政見都應建立在正確資訊上，讓市民可以做政策性選擇。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員翁美春、邱素貞、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、張芬郁、曾朝榮指出，網路上有人製作及散播影片，質疑山手線是在「紙上畫畫」，看不見進度，市府應對外說明究竟山手線的進度為何？

林佳龍表示，山手線已經分段推動中，交通部最近一次審查，確定將串連鐵路山線、海線成環狀鐵路，接著的綜合規劃將精算經費，市府會繼續努力爭取中央補助更多經費，整體而言，山手線從規劃、動工與完成約需10年才能完成，目前都已經有進展。

林佳龍指出，山手線中，從成功到追分的下環微笑線已在去年動工，目前正進行路基工程中，預計明年完工；大慶延伸到烏日的立體化目前在進行中，而海線雙軌化已經通過，上環彩虹線也到了系統型式選擇階段。

他進一步指出，現在批評台中山手線沒有進度的人，其實過去反對鐵路山線高架化及山手線，然而現在鐵路高架化工程今年將完工，山手線也正在進行中。

他強調，民主政治不管是政績或政見都要建立在正確資訊上，如果參選人整天都在說謊放毒，市府不斷解釋，媒體也都報導，但仍一樣執迷不悟，如此無法進行建設性的討論，也無法讓市民做政策性選擇。