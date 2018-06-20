學生住的安心嗎？議員爆：文大宿舍10年沒做公安檢查

國民黨新北市長參選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議。（資料照）

2018-06-20 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜近日身陷文化大學宿舍爭議，風暴持續延燒，台北市議員李慶元則指出，該土地為「住二特」根本不能建造「宿舍住宅」，代表文大這棟「大群館」學生宿舍一開始就違法，他還爆料，這棟宿舍10多年來沒做「公安檢查申報」，質疑北市都發局根本罔顧學生安全！

李慶元昨（19日）晚再三立節目《鄭‧知道了》表示，「從民國86年拿到執照到今日，這地方根本就無法做學生宿舍」，他並拿出文大學生宿舍管理辦法與租賃契約書，指出上面明文寫著「出租做為學生宿舍使用」，但奇怪的是，北市府都市計畫書卻是寫著「僅住一特可以做寄宿住宅」，該地從叫住二區改為改成住二特，「為特定住宅二」。

「北市都發局從民國86年到100年都沒做公安檢查申報！」李慶元爆料指出，文大在郝龍斌擔任台北市長時期，才被建管處查到沒做公安檢查申報而遭罰了6萬元，但只罰文化大學卻沒罰侯友宜，「我認為當時已經避重就輕了。」

主持人鄭弘儀不解詢問「文大為何這麼蠢要簽這種約？」李慶元則回，「當時內部有消息傳出，他跟當時簽約的校長吳萬益，還有其他一干人等，是否有一些特殊的對價關係？」但也坦言這些消息都還無法證實，「我們沒辦法查證，要侯友宜自己說明」。

李慶元也強調，對於侯友宜看待文大宿舍爭議的態度，他認為「不是不及格，基本上是零分，因他（侯）完全沒有做任何危機處理」。