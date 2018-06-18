侯友宜撇文大宿舍爭議 蘇辦批公然說謊

2018-06-18 16:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的文化大學宿舍傳出爭議，後又爆出侯妻所投資的又昱公司與文大宿舍同地址。

針對侯日前表示「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」、「又昱公司不是用我女兒名字成立」，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞今表示，一個要競選4百萬人口都市市長的人，竟然公然在媒體前面說謊，如果不是想刻意隱瞞，就是在避免將來遭查出任何不法情事時預作切割。

黃韋鈞說，所有的證據都已經指出，99塊門牌、4人擠5坪的文化大學大群館宿舍是以侯友宜名字命名的「友友投資公司」所興建，負責人由侯友宜的太太任美鈴掛名。在與文化大學簽訂15年的鉅額租金合約時，整棟建物又變成在侯友宜兩個女兒侯又○、侯昱○兩人名字組合的「又昱公司」名下。

黃韋鈞指出，根據經濟部「公司登記資料」顯示，這間公司負責人就是侯友宜的女兒侯昱○，這樣擁有2500萬元資本額的公司，並且年年得以收取2000萬元以上租金的公司突然出現在自己女兒名下，侯友宜竟然辯稱不知情？證據一一攤在陽光下，侯友宜仍然決定繼續說謊，無疑是將全國民眾當傻子。

黃韋鈞強調，文化大學大群館宿舍爆發使用爭議、學生居住安全、購地過程、簽約公平性、疑似成立空殼公司隱匿財產與避稅、以及爆發市府高官關說等種種爭議以來，侯友宜從不正面回應問題，僅回答「合法繳稅、問心無愧」，更把所有爭議推到自己妻子身上，過程一再說謊，沒有擔當，豈是一個競選全國人口最多都市的候選人應有的態度。

黃韋鈞表示，「誠實是最好的態度」，呼籲侯友宜盡快把所有爭議說清楚，並妥善照顧學生權益，落實居住安全，不要讓「安居樂業」成為只有侯友宜自己獨享的幸福。