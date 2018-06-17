林為洲若再放話參選 國民黨揚言黨紀大刀將出鞘

國民黨聲稱，林為洲若再放話參選黨紀大刀將出鞘。（資料照）

2018-06-17 09:16

〔記者施曉光／台北報導〕儘管新竹縣提名黨內仍有雜音，但國民黨中央力挺楊文科的意志堅定，預定六月底鄉鎮市長、議員提名確定後，就有造勢活動，並將採取強度的聯合競選模式，對於宣稱不服「被做掉」的立委林為洲若再堅持自搞民調，放話參選，地方黨部也已備妥黨紀大刀，俟時出鞘。

而除鞏固內部盤勢，藍營還要網羅客籍大老挺楊，其中包括前民進黨籍縣長范振宗將站出來表態，並擔任競選總部重要職務。

據悉，新竹縣長邱鏡淳屬意楊文科，無法接受立委林為洲，再加上范振宗願意挺楊，邱鏡淳、范振宗兩人又都「有志一同」要防堵民進黨參選人鄭朝方的父親鄭永金勢力，相關考量都在國民黨高層當初的算盤之中。

雖然外界認為楊文科是選舉素人，知名度仍嫌不足，但藍營輔選人士認為，楊從去年底就已經開始加溫，只是鴨子划水，而且當初在義民廟宣布參選時，新竹縣13個鄉鎮市中就有11個鄉鎮市長站出來力挺，因此後勢有相當自信。

除了客籍大老幫忙，國民黨計劃六月底鄉鎮市長、議員提名完畢後，就要辦一場造勢活動，把五合一選舉參選人全部連結一起，日後還要採取強度的聯合競選模式，同時竹科學園區方面也有所動作，但非採傳統選舉形式，而是搭舞台讓楊文科描述園區未來發展與縣政結合的藍圖。

據了解，兼任新竹縣黨部主委的副議長陳見賢，除了已經表態不再參選議員、立委，「火車到站就下車」，並宣示要打好這一場仗，如果還有人再攻擊黨中央，破壞藍軍團結，縣黨部就一定會啟動黨紀程序。

黨內人士說，林為洲應該考慮清楚，究竟要走自己的路，還是留在國民黨，如果林要留下來競選連任立委，黨中央會給他台階下，但如果仍不自制，繼續唱反調，陳見賢就一定會動手開除林為洲的黨籍。