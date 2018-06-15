綠營彰縣16鄉鎮市長參選人 齊戴斗笠呼口號

2018-06-15 17:22

〔記者湯世名／彰化報導〕年底五合一選舉腳步逐漸逼近，甫上任的民進黨彰化縣黨部主委邱建富積極拚選戰，今天首度邀集黨提名的16名鄉鎮市長參選人，向縣民推薦，全體參選人並戴上斗笠，一起高呼：「勤政愛民、顧家鄉、拚建設」，象徵要如同農民一樣，勤奮耕作，建設家園。

民進黨提名的16個鄉、鎮、市長參選人，分別是彰化市林世賢、員林市陳秋蓉、花壇鄉陳振欽、芬園鄉林世明、鹿港鎮潘順良、福興鄉蔣煙燈、秀水鄉梁禎祥、溪湖鎮楊福建、埔鹽鄉謝采芳、埔心鄉張乘瑜、北斗鎮王東魚、溪州鄉李俊諭、社頭鄉劉錦昌、埤頭鄉謝志能、竹塘鄉林浚熙、大城鄉蔡鴻喜。

今天這16名參選人當中，又以彰化市林世賢、員林市陳秋蓉最具指標意義，其中林世賢出國，由哥哥代表出席，陳秋蓉成為16人當中最具重量級參選人，陳秋蓉強調，她從立委助理做起，再擔任一屆代表、一屆縣議員，耕耘地方達15年，穩健踏實走出每一步，從一而終為民喉舌，她若當選員林市長，一定會建設員林市成為一個現代化都會城市。

甫走馬上任的主委邱建富指出，這是第一階段的提名人選，彰化縣26個鄉鎮市中，還剩10個未公佈，這部份已與縣長魏明谷取得默契，將繼續徵詢與協調，未來將以徵召或重點合作的方式尋找適當人選全面開戰，以尋求出最有利於縣長連任的方式，來補足鄉鎮長選舉作業。