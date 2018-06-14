歷經105天2萬浬航程 海軍敦睦艦隊返抵國門

海軍107年敦睦遠航訓練支隊在歷經105天、近2萬浬航行後，800餘名官兵、學生們，今在左營基地接受官兵代表及親友眷屬們的熱烈歡迎下，返抵國門。（軍聞社提供）

2018-06-14 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕海軍107年敦睦遠航訓練支隊在歷經105天、近2萬浬航行後，800餘名官兵、學生們，今日在左營基地、接受官兵代表及親友眷屬們的熱烈歡迎，返抵國門，圓滿順利完成航訓任務。

這趟由昆明軍艦、班超軍艦、磐石軍艦共同編成的敦睦訓練，已在外航行超過3個月，官兵的家人、情人今早持各式的海報、花束、加油棒等「歡迎小物」在岸邊揮舞，引頸期盼軍艦靠泊。當班超軍艦、磐石軍艦靠泊時，天空雖漸漸下起滂沱大雨，仍澆不熄親友的熱情，替今年敦睦訓練話上完美句點。

敦睦支隊於今年3月2日啟航後，先後拜訪了馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處獲得各國政軍首長、民眾及僑胞的熱烈歡迎。

海軍自民國55年起實施敦睦遠航訓練，為年度例行演訓之一，迄今已歷半個世紀，主要目的除了培養艦隊官兵遠航作戰能力、敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務外，更藉遠洋航行，訓練海軍官校及國防大學政戰學院應屆畢業生，將4年來在校所學的理論基礎與艦艇實務相互印證，以做好畢業任官的準備。

但較為遺憾的是，敦睦艦隊4月21日剛結束在多明尼加的訪問行程，沒想到5月1日卻在中國金援誘惑下建交、多明尼加與台灣結束77年邦誼，敦睦行將成歷史。