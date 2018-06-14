警大畢業典禮 蔡英文：莫忘此刻的心情與熱情

蔡英文總統（前）檢閱中央警察大學的樂隊與儀隊。（記者周敏鴻攝）

2018-06-14 12:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕蔡英文總統今天上午出席中央警察大學（簡稱警大）畢業典禮，為畢業生代表撥穗並頒發證書，她期勉畢業生們要永遠記住畢業這一刻的心情與熱情，成為守護國家的生力軍後，除了要全力維護人民的安全外，也要持續進修，保持自己的專業，並用專業來解決問題。

警大今年共有8位博士、111位碩士、289位4年制學士、99名2年制技術系學士畢業，今天畢業生們齊聚學校禮堂，歡喜接受大家的祝福，並展開全新的人生旅程。

蔡英文由內政部長葉俊榮陪同出席畢業典禮，她說，政府積極擴充警大的硬體設備與設施，包括已落成啟用的偵查與鑑識大樓等3棟建築，就是希望警大學生們能在校接受最好的訓練，畢業後能成為守護國家的生力軍，並承接學長姐的優良傳統，前往各自崗位為國家社會奉獻心力。

蔡英文強調，國家重要節慶、活動能順利圓滿，重要案件屢有斬獲，都需歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安等單位人員的辛苦付出，所以警政署重新設計警察制服，政府將斥資2億8000萬元強化消防人員救災、防護等裝備，並於5年內補充3000名消防人力，都是希望盡最大努力，成為第一線人員的後盾。

蔡英文期許警大畢業生們能永遠記住畢業時的心情，未來投入工作，要貢獻所學，盡全力維護人民的安全，難免遭受挫折時，也要記住畢業時的熱情，勇於面對挑戰。另外，畢業生們就算離開學校，也應持續進修，用實務過程中的問題來驗證知識，維持自己的專業能力，並以專業為基礎來解決所有的問題。