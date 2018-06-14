談縣市選戰合作 姚文智：目前排定新竹市長林智堅

談到選舉佈局，民進黨台北市長參選人姚文智今天說，黨籍各縣市長參選人都會分別拜訪，或是同台造勢，「現在比較具體是新竹市長林智堅」，接下來北北基桃首都圈，或是宜蘭，都會展開行動。（記者周彥妤攝）

2018-06-14 12:40

〔記者周彥妤／台北報導〕年底縣市長選舉白熱化，談到選舉佈局，民進黨台北市長參選人姚文智今天說，黨籍各縣市長參選人都會分別拜訪，或是同台造勢，「現在比較具體是新竹市長林智堅」，接下來北北基桃首都圈，或是宜蘭，都會展開行動。

姚文智今天上午前往雙連謙和市場拜票，行前媒體問到，6月23日首場大型造勢晚會，是否有邀請新北市長參選人蘇貞昌雙北連線？姚表示，目前緊鑼密鼓籌備中，各縣市長也會分別去拜訪，或同台造勢，現在比較具體是新竹市長林智堅，接下來當然北北基桃首都圈，或者宜蘭候選人，都會展開行動。

姚文智說，自己是五年級生，這次民進黨縣市長候選人，多半是他這個世代，過去出自學運背景，一路參與政治，經過相當歷練；姚文智表示，也會安排座談，不管是北高、北南，或跟其他縣市，都在安排當中，請大家拭目以待，呼籲大家一起參與623造勢晚會。

至於6月23日當天總幹事是否會一起亮相？姚文智說，應該會吧，那時候應該已經出爐了。