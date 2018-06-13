曾宣示要擺脫處男！ 王炳忠跟女友交往日期卻兜不攏...

2018-06-13 17:06

〔記者錢利忠／台北報導〕新黨青年軍王炳忠因涉在台發展組織，今被依違反國家安全法起訴，王炳忠庭訊時雖否認拿中國官方的錢，還稱他的3萬美金，是向2015年3月開始交往的中國籍女友許芝會借來的，但台北地檢署還原他與女友之間的通訊軟體對話，發現2人是從2016年11月才開始交往，而早在同年4月，王炳忠即委託父親王進步赴同泰精品進行地下匯兌約6萬美元，因而不採信王炳忠的說詞。

王炳忠於2014年生日當天，曾在臉書許願「要擺脫處男」，當時他留言：「…回想27年的今天，老爸老媽在一個風雨交加的夜晚認識，當時他們喝了很多酒，忘了做好防護措施，就這樣讓一個偉人誔生…相信這不只是生日，更將是人生新一階段的開始！我要擺脫處男。」

王炳忠貼文不久，之後隨即被中國網友爆料：「王炳忠結婚了」；王炳忠則挑在2015年11月11日光棍節當天，透過微博澄清：「…竟有不明網友說王炳忠己婚，真要把我害慘啦！我與你無冤無仇，你有何憑據說我已婚啊！這不澄清可真不行啊！」

後來王炳忠捲入周泓旭共諜案，當檢調質疑他的鉅額美金從何而來時，他辯稱一部分是他在中國出書的稿費收入，一部分約3萬美金則是他向女友所借，並指他與女友是於2015年3月開始交往，是那時他向女友借來的錢。

然而，檢方還原他與女友之間通訊軟體的對話紀錄，卻發現兩人是在2016年11月間才開始交往，兩人是因王炳忠當時在中國出書，許女擔任該書的策畫而結識，因此不採信王炳忠的說詞。