藏在父親會計衣櫥內 王炳忠關鍵密帳曝光

檢方掌握王炳忠（見圖）收受中國資金的關鍵物證，負責替王炳忠整理資金的曾琬淨，先前首次被北檢傳訊時，於當晚10點多被檢方突破心防，簽下自願接受搜索的同意書後，主動帶檢方至她家中，起出藏在衣櫥內的關鍵密帳。（記者廖振輝攝）

2018-06-13 14:46

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中國學生周泓旭涉嫌來台發展共諜組織案，針對周泓旭涉吸收王炳忠等新黨青年軍的部分，今舉辦偵結記者會，公布王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等4人涉幫助發展組織的物證，依違反國家安全法將4人起訴，王炳忠父親的會計曾琬淨則罪證不足獲不起訴。

據悉，檢方掌握王炳忠收受中國資金的關鍵物證，除了還原王炳忠與周泓旭等人的對話紀錄外，負責替王炳忠整理資金的曾琬淨，先前首次被北檢傳訊時，於當晚10點多被檢方突破心防，簽下自願接受搜索的同意書後，主動帶檢方至她家中，起出藏在衣櫥內的關鍵密帳。

由於曾琬淨被動接受王炳忠的指示，不知道相關款項是用來替中國發展在台組織，且她配合偵辦，主動交出關鍵帳冊，檢方採信她的說法，認定她不知情，給予她不起訴。

據悉，相關帳冊內容詳細記錄曾琬淨替王炳忠兌換新台幣的金流，王炳忠交付美金等外幣給曾琬淨後，由她判斷及分析匯率，由適當的時機進行地下匯兌，外幣換成新台幣後，部分資金存入「中華代天文教拓展協會」的板信銀行帳戶，部分資金由王炳忠留存，王炳忠購買萬華區房子當作「燎原新聞網」據點的頭款及房貸，也都是由這筆款項支付。