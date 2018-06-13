涉共諜案遭起訴 王炳忠怒嗆北檢：有種就公開審判

2018-06-13 12:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕檢方偵辦周泓旭共諜案，以涉嫌違反「國家安全保護法」、「銀行法」等罪名，起訴新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等4人。王炳忠等召開記者會反擊，怒嗆「有種就公開審判」；侯漢廷則批民進黨以「納粹希特勒法西斯」的手段打壓異議人士

台北地檢署偵辦中國職業學生周泓旭來台發展共諜組織案，因協助發展組織、透過同泰精品匯洗不法所得等嫌疑，北檢以「國家安全保護法」、「銀行法」起訴王炳忠、侯漢廷、林明正、王炳忠父親王進步等4人。

王炳忠、侯漢廷、林明正偕同律師陳麗玲，針對北檢召開的起訴記者會，臨時於新黨中央黨部召開記者會回應北檢說法。

王炳忠說，蔡政府執政「不得民心」，不思考如何化解兩岸僵局、挽救經濟，才以「神風特攻隊」的手法發起大殲滅戰略，對國民黨抄家滅族、拉攏親民黨、以「組織犯罪條例」對付統促黨、以「國安法」對付新黨，意圖瓦解在野黨力量。

王炳忠說，北檢出示很多「證物」，恰好說明沒有一刀斃命的證據證明他們如何危害國安、破壞社會安定，才以拼圖的方式羅織罪名。他強調，北檢要怎編故事都上法庭說，但呼籲不要用秘密審判，有種就公開審判，讓公眾評斷。

王炳忠借用鄭南榕等黨外人士於1987年發動之「五一九綠色行動」中「只要解嚴，不要國安法」的口號，強調過去白色恐怖就是以押人取供、羅織罪證的方式製造一個又一個「共諜」、「叛亂犯」，提醒民進黨「莫忘初衷」。

侯漢廷說，無論面對任何狀況，都不改新黨堅持位台灣服務、促進兩岸和平統一的努力，正因如此，更加正民新黨一路走來始終如一，證明新黨堅持的道路是正確的，也是歷史正確的選擇。

林明正表示，看到北檢起訴的結果不意外，民進黨政府已經無所不用其極，以「納粹希特勒法西斯」的手段打壓異議人士，新黨不畏懼他們司法打壓，他正告蔡政府，用各種手段打壓異議人士，都無法挽救施政無能。