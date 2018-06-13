王炳忠收中國資金 以「書」為外幣代號、「本」為金額單位

2018-06-13 11:54

〔記者錢利忠／台北報導〕中國學生周泓旭來台發展共諜組織，涉嫌吸收新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人，利用發展「燎原新聞網」等方式為掩護，不法所得全透過同泰精品公司進行地下匯兌，今依違反國家安全法將王炳忠等人起訴，同泰精品負責人則依違反銀行法起訴。

北檢表示，王炳忠別名「卜正」，他在台具有多種職稱，包括擔任新中華兒女學會秘書長、燎原新聞網負責人、中華代天文教拓展協會執行長等身分；王炳忠等人自2014年5月開始，陸續被以台灣詠銘國際公司董事身分申請獲准來台的周泓旭所吸收。

北檢指出，自2015年起，王炳忠開始收取中國國台辦政黨局、上海市對外聯絡辦公室所提供的資金，用以在台發展組織，王炳忠等人並以「書」作為各種幣別的代稱，包括美金、港幣、人民幣，均分別以「美國書」、「香港書」、「大陸書」等作為代稱，並以「本」作為金額單位，1本代表百元現鈔100張，即1萬元之意。

檢方查出，王炳忠等人的取款模式，是透過王炳忠先出境前往中國收取外幣現鈔後，再攜帶返台，另指示王炳忠父親王進步、會計曾琬淨，向同泰精品公司進行地下匯兌，將外幣匯兌為新台幣後，部分款項直接交給王炳忠個人運用，其餘款項則存入「中華代天文教拓展協會」之板信商業銀行股份有限公司（下稱板信商銀）帳號。

王炳忠收取中國官方的資金後，於2015年間成立「燎原新聞網」，並利用中國的資金支付購置「燎原新聞網」組織據點，即用來支付位於北市萬華區房屋的購屋頭期款330萬元，2016至2017年間，王炳忠即親自或指示會計曾琬淨，定期提供薪酬給旗下負責支援網站的成員。

檢方查出，王炳忠另每月提供曾琬淨薪水1萬2,000元，以及按月支付「燎原新聞網」組織據點的房貸4萬6000元，以實際運作「燎原新聞網」作為發展組織之成果。