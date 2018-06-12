蘇貞昌 痛批新北市府「整組歹了了」

蘇貞昌晚上與陳永福共同舉辦市民座談會。（記者翁聿煌攝）

2018-06-12 21:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚上與市議員陳永福在新店舉辦市民座談會，批評市政火力愈來愈強，他痛批新北市政府「整組歹了了」，「將帥無能、累死千軍」，唯有讓他再回新北市執政，才能解決問題，讓市政重新上軌道。

蘇貞昌暢談當年為新店重修碧潭吊橋鋼纜、打造新店特一號快速道路及中安大橋，解決水患等，但是「我在新店拿到的票最少」，希望這次出來參選，在場支持者能夠幫忙拉票，年底與陳永福雙雙當選，獲得民眾熱烈掌聲支持。

選舉經豐富的蘇貞昌在台上演講妙語如珠、毫無冷場，蘇貞昌說，他雖然縣長8年沒做完，但是後來他當了行政院長，原本台北縣向中央爭取不到的預算和建設，「當院長都有批准」，還是在為新北市打拚，他說「魄力決定效率、態度決定速度」，他絕對不會像別人「工程拖拖拉拉、還要辦假動工」。

蘇貞昌形容現在的市政府「整組歹了了」，「將帥無能、累死千軍」，他當選後會進行總體檢，針對新北市的學校建設、公園休閒設施、交通工程體檢和清理弊案，讓新北市能夠重新再進步，他也呼籲在場民眾，11月24日票投蘇貞昌和陳永福，讓兩人都順利當選，「讓陳永福能再於議會質詢蘇貞昌」。