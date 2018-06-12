賴揆關切明豪雨恐致災 跨部會應變

2018-06-12 21:49

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德關切明天起台灣受梅雨鋒面與西南氣流，可能帶來強降雨災情，特別指示於今天下午4時於交通部中央氣象局召開情資研判會議，由行政院災害防救辦公室邀集內政部等部會，共同聽取氣象分析報告，並要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提前做好整備工作。為因應豪雨威脅，水利署已先成立應變小組，後續視降雨情形，逐步提升應變層級。

政院晚間發布新聞稿指出，氣象局表示，13日下午滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣各地陸續會有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨以上等級雨量發生機率。另適逢大潮期間及強風影響，西南部地區沿海與低窪地區應慎防淹水及長浪。

行政院災害防救辦公室表示，這次情資研判會議請中央氣象局持續監控劇烈天氣動態，與各防災單位保持密切聯繫，同時要求中央及地方各級政府隨時注意豪大雨特報及監控雨量，通報所屬提早整備。

由於今年2月6日花蓮地震已使山區土石鬆動，土坡災害的風險大為提高，災防辦請各中央及地方政府提高警覺，嚴密監控，針對高災害潛勢區加強預防性整備作為，並且本於超前部署的精神，儘早啟動各項避災減災措施。另請經濟部、內政部、交通部等中央部會及各地方政府掌握水利設施、河川疏浚、都市下水道清疏、公路工程整治進度。

因應豪雨災害可能造成農民搶收及農產品價格波動影響，請農委會即早啟動防範蔬果價格波動之風險處置機制，同時積極對外說明政府因應作為，妥適調配農產供銷，穩定民生物價。

另外，端午節期間各地方政府業規劃舉辦龍舟活動，也請相關中央主管機關主動提醒地方政府掌握即時天氣警特報訊息，注意水上活動安全。