王爺出馬「割稻尾」？ 侯辦籲蘇貞昌謙卑

2018-06-09 16:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選蘇貞昌今晚將在新莊舉辦造勢晚會，告訴市民他如何在24天內，解決機場捷運A7站合宜住宅污水問題。國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室今天指出，蘇貞昌連日來將過去與台北縣府同仁共同創造的政績，都說成是自己的政績，更在A7污水議題收割成果，儼然是「割稻王」，呼籲蘇「謙卑再謙卑」。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，市政建設本來就是一棒接一棒，團隊作戰點滴累積，對前人的貢獻心存感恩之餘，也要提出新作為，讓市政不斷進步，不料蘇貞昌將團隊功勞收歸己有，還不許外界批評，更揚言過去7年市府無政績，抹煞市府同仁累積的辛勞，令人遺憾。

賴冠群說，歡迎蘇貞昌帶領團隊走訪新北市各地，了解「53家托育中心」、「11座國民運動中心」、「4座景觀橋」及全市捷運工程地點，或許能理解新北如何蛻變，也歡迎蘇前往大台北都會公園玩溜滑梯、到萬里品嘗萬里蟹、多騎You bike，這樣也許會懂得市府同仁辛勞，以及該如何「謙卑、謙卑再謙卑」。

賴冠群也說，沿軌道建設都更，是世界各國潮流，都市在先進的大眾運輸系統完備後，進行景觀再造、都市再生，侯友宜提的新政策，就是要沿軌道建設，讓市府有更多公益空間做為公托、社會住宅、托老等設施，協助居民享受完整的都市機能，減輕年輕人負擔。

「不能因為老縣長做不到，就不讓別人做吧！」賴冠群強調，還望蘇貞昌回鍋參選，展現更高的氣度與格局。