民進黨高層要吳音寧621前下台？ 洪耀福：並無此事

2018-06-08 19:46

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後爭議不斷，《NOWnews今日新聞》報導，儘管兼任民進黨主席的總統蔡英文在中常會上力挺吳音寧，不過，綠營高層已定調，在台北市議會這個會期21日結束前，讓吳音寧下台。對此，民進黨秘書長洪耀福受訪表示，「並無此事」。

《NOWnews今日新聞》報導，讓吳音寧下台這個決議，是在週三（6日）民進黨舉行中常會前的幕僚會議，就已經定調，蔡總統肯定吳音寧是會做事的人，但總統也說吳不是「政治人」，不是很熟悉政治。藍營和柯文哲都把吳音寧當政治提款機，為了減低吳音寧對年底選戰的傷害，會讓吳音寧在21日前自動請辭。

洪耀福今天出席台北市黨部主委黃承國的卸任感恩餐會，他致詞時也打趣說「今天的酒都是我們自己準備的，不是別人送的」（吳音寧日前遭指控，拿業務推廣費購買洋酒送民進黨台北市黨部），洪耀福也說，認識台北市黨部主委黃承國的人也都知道，黃承國「從不喝酒」，如果送酒給黃承國，酒都到哪裡去了？難道是有人偷喝掉了嗎？

洪耀福進一步指出，北農的總經理人事是由董事會開會決定任命，並不是由任一政黨或總統來決定，他不清楚北農有沒有要在6月開董事會。

洪耀福7日與媒體茶敘時說，吳音寧的專業、能力、操守沒問題，這都無庸置疑，只是吳面對議會質詢，也許政治歷練不夠，所以容易被攻擊。洪耀福也自嘲，台灣社會是要找一個可以請客送禮讓大家都沒意見的總經理？還是要找會做事、有能力的總經理？「如果找我這種政客去，當然可以把他們都擺平啊，但我沒有農業專業，這樣會比較好嗎？」

洪耀福7日被問到吳音寧是否影響年底選情時則表示，很多事情勇敢面對、想清楚就好。