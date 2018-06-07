綠營基市徵召連淑慧征戰安樂區 4女將搶1席保障名額

2018-06-07 20:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕立委蔡適應2016年當選立委後，空出的安樂區市議員懸缺，在下屆地方選舉吸引各方磨刀霍霍，被視為基隆超級激戰區。民進黨基隆市黨部今天宣布徵召興寮里長連淑慧參選，其他女將競爭對手包括時代力量陳薇仲、國民黨鄭愷玲及無黨籍李玉蘭，4人搶1席婦女保障名額，創下基隆選舉史紀錄，也對同選區的男性參選人形成威脅。

民進黨基隆市黨部今天說明，由地緣關係、基層實力、政治經驗等各面向比較評估，連淑慧與其他女性候選人相較，具有15年的防災志工經驗，勤走基層能了解基層需要，另外具有4年里長經驗，對政治生態也有一定程度熟悉及了解，也較能掌握選舉走向及局勢，預計未來能夠吸納中間選民與國民黨的選票，並於前天通過確定徵召，黨部主委張錦煌表示，連淑慧基層實力充足，相當具有親和力，市長林右昌及立委蔡適應也都相當支持。

連淑慧本屆以無黨籍當選興寮里長，曾任內政部消防署防火宣導種子教官、基隆市義消宣導中隊第二分隊長。她表示，因為看見林右昌努力為基隆打拚，看到基隆很大的改變，因此願意接受民進黨的徵召，若能當選將會配合林右昌進行大武崙森林公園的建置與推動，讓安樂區的居民有更多的活動綠地以及空間，同時也將憑藉著自身經驗以及專長，推動防災社區，使民眾能更快速反應及有所準備面對未來可能發生的大型天然災害。

其他女將部分，國民黨鄭愷玲現職為基隆市婦女會總幹事、基隆市青溪婦女協會理事長，是八連霸市議員鄭林清良的女兒，她表示會傳承母親的從政理念，持續為鄉親服務。

時代力量陳薇仲是台大生物產業傳播系暨社會科學系畢業，是基隆在地刊物「雞籠霧雨」發起人之一和主編，將於9日下午在樂利三街38巷成立競選辦公室，當天包括立委林昶佐、徐永明、黃國昌等人都會到場相挺。

無黨籍李玉蘭曾任基隆市警察之友會第四辦事處副主任、基隆市消防局防災宣導志工，她的政見包括解決安樂區淹水、停車問題，及電纜地下化、老人長照優惠等。