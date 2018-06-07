綠支持者LINE怒嗆議員 不可與柯P同台被拍到！

王威中（右）日前被點名是挺柯議員。（資料照）

2018-06-07 06:37

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨徵召立委姚文智參選下屆台北市長，「柯綠」分手後，波及民進黨籍台北市議員選舉，知情人士透露，有基層支持者不滿挺柯色彩濃厚的議員，直接在民進黨台北市黨部的LINE群組點名開罵，還要求議員只要有柯現身的活動，「連同場被拍到」都不行。

《上報》報導，知情人士指出，在民進黨北市黨部的「士林區聯誼會」LINE群組，支持者對被認為是「挺柯派」的民進黨議員王威中提出質疑，不滿王缺席姚文智到市議會拜會的行程。王威中隨即在群組內解釋，並貼出陪姚文智出席活動的照片，他也對支持者強調，民進黨自推人選後，他就會支持。

不過，針對和柯同場被拍到都不行，王威中以北投洲美端午龍舟點睛活動為例，由於這是地方盛事，他過去幾年都有參加，但今年因為柯文哲會出席，他考慮到有些人會不滿，最後決定不去參加，等於放棄了與選民接觸的機會。

王威中抱屈說，「有些人很在乎柯文哲出現的場合，要我不能出現，我請問，那我們要怎麼選舉？」不料有支持者加碼酸他，「從422遊行（姚文智辦的機蛋大遊行）就可以看出來了，哪些是人、哪些是鬼！」對此北市黨部主委黃承國、姚文智都在群組內幫王威中緩頰。