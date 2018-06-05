宜縣府組改 議會法規會通過財稅合併版本

2018-06-05 16:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議會今舉行法規審查委員會，修改宜蘭縣政府組織自製部分條文，最終以縣府提出的版本通過，財政處將與地方稅務局合併、新成立交通處，下週一（11日）送縣議會聯席會3讀；另外，這次組改縣府還提出工務處改名為水利資源處、樹木景觀科提升為2級機關樹藝景觀所、漁業管理所更名為海洋及漁業發展所等案。

宜蘭縣政府有鑑於雪山隧道、蘇花改通車後交通複雜化，104年就向縣議會提出組改案，打算合併建設與地政處、成立交通處，整合業務權責，但因府內反彈胎死腹中，今年縣政府再度提出組改案闖關，打算合併財政處與地方稅務局、成立交通處，仍然遇到阻力。

今審查委員會前，傳出在野聯盟黨團議員陳福山、陳漢鍾、林成功、林錫明及林志鴻等人認為，合併財稅不符民意，將提出合併秘書處與計畫處、成立交通處的議會版本，與縣府版本打對台，但經縣府與議會持續溝通，在野聯盟黨團最後並未於委員會提案，縣府的版本順利通過，將於下週一送議會聯席會3讀敲定。

另外，除了交通處，這次組改縣府還提出工務處將納入原農業處掌管的水土保持與濕地相關業務，並將土木及道路管理、重大建築工程等業務，分別移交到交通處與建設處，讓與水資源相關業務全交由工務處執掌，並更名為水利資源處；農業處的樹木景觀科升級為2級機關樹木景觀所，漁業管理所則新增海洋相關業務，更名為海洋及漁業發展所。

縣議會議長陳文昌說，代理縣長陳金德為了這次組改親自到委員會關心與說明，過去從來沒有縣長這樣認真推動組改，展現出毅力與決心，議會當然會全力支持，對於縣內交通與水資源問題能否解決，他樂觀其成。

陳金德指出，會到議會溝通，就是希望能讓組改能以縣府提出的版本通過，這樣縣政的推動才能順利，進而提升縣府解決縣內交通與水資源問題的成效。

至於有基層公務人員透露，交通處成立計畫中，交通號誌科編制竟然僅有1位科長跟1名正職人員，人力根本不足，未來交通處要在哪辦公也未定案，質疑組改根本無法順利完成；陳金德表示，府內會持續討論這些問題，在議會正式通過組改案前，會針對員額與辦公空間等問題做好準備。