陳佩琪限三立刊報道歉否則提告 議員看法兩極

2018-06-04 15:52

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪因不滿三立政論節目「54新觀點」指柯有2000多萬元不明財產，今天正式向三立電視、主持人陳斐娟、來賓律師曾勁元發出律師函，要求三立7日內刊報道歉，且三立須捐出200萬、陳、曾各捐150萬元給陳指定的慈善團體，否則將採取法律行動。

對此，有議員認為，陳面對質疑，屢有對外說的機會，但始終沈默不語，用提告的強制手段，恐怕是欺人太甚，有失「市長夫人」的氣度；也有議員支持提告，認為柯金錢流向不明並非首次遭質疑，提告或許可讓事情攤在陽光下。

議員許淑華說，陳身為「市長夫人」應有一定高度，多一點包容，面對質疑，若認為媒體不實渲染，可找機會公開說明，提出相關資料佐證，媒體近來也屢屢盼能對外說明，但陳選擇沈默；倘若真的是蒙冤，相信說明後，媒體也必須還人清白，實在不太需要提告，何況要求主持人、律師連帶要捐錢，恐怕是欺人太甚，也有浪費社會資源之虞。

許淑華也說，柯文哲也常對議員有不實攻擊，有時只是行使監督權，對柯提出質疑，也會變成柯網軍攻擊對象，難道議員也要去告？

議員梁文傑說，柯的政治獻金遭質疑，不是第一天的事情，過去一直有很多名嘴談過，他支持陳提告，交由法律介入，或許可讓事情趨向明朗化。至於連主持人、律師也吿，梁認為這是一種製造壓力的策略。