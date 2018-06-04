民調指能吸收泛藍選票 柯P：每天討論藍綠這國家會完蛋

台北市長柯文哲4日出席「跳離人生困境，珍惜寶貴生命」授證典禮，接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-06-04 11:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕一份最新平面媒體民調顯示，2018年底台北市長選舉，在三雄爭霸下，若「棄姚」，釋出的選票將流向國民黨參選人丁守中和現任台北市長柯文哲，同時也顯示若「棄丁」，柯文哲確實可以吸收到泛藍選票。對此，柯文哲今早受訪時表示，他認為這場選戰最重要的是能不能突破藍綠包圍，每天不討論如何提升政府效率，每天討論藍的、綠的，這國家會完蛋。

柯文哲上午受訪被問及對該民調看法，柯表示自己還沒有時間看民調內容，不過現在離選舉還有差不多半年，很多事情還在變化，外面的事情沒有辦法控制，每天做好自己事情就好。

他也說，這場選舉中最重要的是，台灣到底能不能突破藍綠的包圍，從1994到現在，快要24年，整個台灣政治就是意識形態兩極對抗，對我來講，政府效率的提高，廉明、公正、效率，這應該是對地方政府更重要的價值，結果每天不討論如何提升政府效率，每天討論藍的、綠的，這國家會完蛋。

中時今早公布一份針對「2018台北市長選舉」最新民調，丁守中以40.2％支持度領先柯文哲5.5個百分點，姚文智則以12.2％墊底。民調同時針對棄保效應進行詢問，在「棄姚保柯」發酵下，柯得票率增加近4個百分點，但丁也同步增加3.5個百分點，總支持度仍然領先柯5.2個百分點；「棄姚」釋出的選票，並非由柯通吃，但柯想逆轉選情，唯有棄保效應發酵。

同份問卷也詢問在「棄柯」情況下，泛綠選票並未流向姚文智，丁的支持度成長至55％，姚文智只有17.7％。若「棄丁」，泛藍選票則明顯流向柯文哲，柯支持度增至52.1％，姚文智仍只有17.6％。民調結果顯示，姚文智堅定支持者不到2成，柯文哲也確實可以「吃到」泛藍選票。

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