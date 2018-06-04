柯文哲匿名放話批評綠？王定宇：習慣性暗箭傷人

民進黨台南市立委王定宇。（資料照）

2018-06-04 09:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕台北市長柯文哲屢以「親柯人士」對媒體放話批評民進黨。民進黨立委王定宇表示，這樣並不厚道；民進黨立委蘇巧慧也說，蘇貞昌競選團隊從未與柯有接過。

王定宇、蘇巧慧今早接受周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪。對於柯文哲曾化身為「親柯人士」，質疑民進黨不禮讓，會妨礙其搶救蘇貞昌選情，也是新潮流系想拱賴清德的做法。蘇巧慧說，柯文哲在4年前確定參選後，有來向蘇貞昌請益過，但最近並沒與他有接觸；蘇貞昌的態度是，台北市是新北市的鄰居，所以決不對鄰居說三道四。

王定宇說，任何說法都要建立在事實基礎與合理邏輯之上；柯文哲匿名對媒體表達看法，這是習慣性暗箭傷人，並不厚道。柯文哲說這些話就是希望被禮讓，但是民進黨基層已累積對柯的基礎判斷，民進黨一定要聽支持者聲量，不是高層可以左右基層的。他肯定蘇貞昌有溫度，未來可以期待，柯文哲則因民進黨自提而出現麻煩。

王定宇也質疑柯文哲不斷放話攻擊台北農產運銷公司總經理吳音寧，這對朋友不厚道，又怎會這樣對待自己下屬？她的業務費使用得比前任韓國瑜更保守限縮，但柯文哲會隨著風向去擺盪，沒有是非對錯的標準，這不是年輕人喜歡的態度。

對於民進黨的年底選情。王定宇說，民進黨身為執政黨，一定要戒慎恐懼；民調有兩種，除了反映人民想法的，還有企圖製造人民想法的。他不認為分不清滷肉飯、肉燥飯以及國民黨議員都不挺的韓國瑜，能夠追上。

不過王定宇建議台南市長參選人黃偉哲，要積極處理許多問題；例如黃自己就是溫吞的人，需要想辦法整合許忠信以及挺扁人士，也要想辦法呈現出溫度。就目前外界質疑的，王定宇相信黃偉哲絕無問題，但要想辦法處理得漂亮；若要把黃偉哲形容是「台南的柯文哲」，則是不厚道的指控。王定宇表示，大家都在協助黃偉哲，若黃沒處理好，當選就任後也很難執政。

蘇巧慧說，當時總統府秘書長來看蘇貞昌後，家裡有討論過，蘇貞昌也反問真的需要出來參選嗎？但是隔幾天看到共軍繞台的頭條新聞，想到陳菊、賴清德都還為國家如此付出，他身為好友，若能因此減輕大家的壓力，就擔下來了。

至於前副總統呂秀蓮醞釀退黨。王定宇說，這是對民進黨是感情的重大事件，但少有人討論。蘇巧慧說，大家確實對此沒太多討論；但任何成員離開民進黨，都要去了解，盡可能讓她留在隊伍內。