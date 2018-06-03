吳音寧問題不解決 柯P：民進黨會一直流血

台北農產公司總經理吳音寧爭議不斷，對此，柯文哲今早受訪時表示，吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血，這實在很困擾。（資料照）

2018-06-03 09:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產公司總經理吳音寧爭議不斷，近日又被國民黨議員爆出以業務推廣費，購買60瓶洋酒送民進黨台北市黨部黨慶，吳音寧、北農事後皆否認有此事，但隨即又傳出市長柯文哲在私下表示，如果外界一直打吳音寧，他就可以搶到泛藍的選票。對此，柯文哲今早受訪還特地強調要「完整說明」，指他在內部會議的原話是說，吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血，這實在很困擾。

北農董事會23席中 北市府佔5席

柯文哲上午出席市長獎頒獎典禮前受訪時表示，北農董事會23席中，北市府佔5席，整個北農人事其實是農委會主導，身兼董座的副市長陳景峻等於是晾在那裡而已。

柯文哲坦言，如果跟農會系統合作，會怕別人給我們加罪名，說是跟國民黨舊勢力合作、跟黑道合作，所以市府也很無奈，只能要求市場處該監督就監督、該管理就管理，北市府也派顧問進去協助，有了市場處監督和顧問看著，應該情況會好一些。

沒經驗的人容易變成誤闖叢林小白兔

媒體追問，所以柯也認為吳音寧是問題？柯則說，並不是說吳音寧道德品行有問題，坦白講，農產公司高度複雜，牽涉到全國，那個位置不好坐，等於各方勢力角逐，所以一個沒有經驗的人就很容易變成誤闖叢林的小白兔。

北市府沒辦法跟農會系統合作

是否對市府在董事會沒有主導權感到不滿？柯表示，沒辦法，政治是講究實力原則，台灣是法治國家，董事會股權有幾個，董事能派幾個，雖然可合縱連橫，但北市府也沒辦法跟農會系統合作，否則會被批跟黑道、國民黨舊勢力合作，以前就發生過一次，現在投鼠忌器，不能多做什麼。

外傳有北農人士透露，吳音寧是柯文哲和國民黨的政治提款機，柯對此僅說，有些事常常看起來怪怪的，但也沒辦法有效解決，所以外面很多事北市府也沒辦法主導，只好做好自己能控制的事。

柯：農委會要去思考如何解決

國民黨稱吳音寧若賴著不走，該黨的票可以更多，是否對柯來說是隱憂？柯文哲認為這應該是農委會要去思考如何解決，對他的選情多少會影響，但人活在世界上也不是每件事情都能解決。

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