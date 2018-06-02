回擊侯友宜 蘇辦：令新北增1000億負債的是國民黨

2018-06-02 20:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天批評民進黨新北市長參選人蘇貞昌擔任台北縣長時，留下近千億元債務，導致市府至今無法還清。對此，蘇貞昌辦公室回擊，指侯友宜不看建設效益，還搞錯數字，證明侯是「市政門外漢」。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞指出，蘇貞昌卸任時（2005年底），決算之債務餘額為620億元，朱立倫和侯友宜執政近8年，每年預算多台北縣時期1000億，8年多8000億，結果建設看不到，到今年4月竟已留下1500億債務，增加1000億負債的是國民黨，侯友宜不用功，打臉打到自己。

黃韋鈞說，蘇貞昌當年有遠見，為新北帶來許多重大投資。周錫瑋今年參與國民黨新北市長初選時提到，縣府時期新莊副都心「開發成本50億元，政府賣地差不多賣了800億元，市政府就賺了750億元」。光是此開發案就為新北市政府賺進那麼多錢，還無償取得大量道路、學校等公共設施用地。

黃韋鈞表示，蘇貞昌任內有9大都市開發案，個個都有開發盈餘，帶來大發展，如果再加計每年的房地產交易稅、房屋稅、地價稅等，對市府財政的挹注更可觀。

黃韋鈞強調，蘇貞昌任內台北縣人口增加近40萬人，蘇貞昌投入超過1600億元經費，用於各項民生建設。他批評，侯友宜當過7年半的副市長，數字搞錯，對於市政議題又沒有理解能力，證明是「市政門外漢」。