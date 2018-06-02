林為洲稱被「做掉」 吳敦義：去看看他過去的紀錄

林為洲質疑黨中央廢全民調，讓他「被做掉」，國民黨主席吳敦義（左二）今晚說，國民黨還要用全民調去討好一個，把所有人統統拒絕了嗎？（記者簡榮豐攝）

2018-06-02 20:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨新竹縣長選舉人選至今沒有結果，參選人之一、立委林為洲日前質疑，黨中央廢棄原本全民調作法，讓他被「做掉」。國民黨主席吳敦義今晚（2日）出席「愛台灣不斷電，青年護台灣全台接力路跑」結束藍絲帶音樂會後，受訪表示，「如果只有一人主張全民調，所有人都反對，只要全民調，他們就統統不支持國民黨提名的人，那你認為國民黨還要用全民調去討好一個，把所有人統統拒絕了嗎？」

吳敦義強調，黨中央必須徵詢包括議會、縣政府、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表會主席副主席以及里長聯誼會長的意見，最後目的就是要提一位忠於國民黨、忠於國家，又有能力、經驗，而且得到各方的響應支持，最終有最高當選機會的人，「提名是為了選而已嗎？提名當然是為了當選」，「如果你提了一個所有的人全部都不支持，黨能做這樣的事嗎？」

吳敦義還說，他身為黨主席，當然要以中常會決議為準繩，他已請副主席曾永權負責協調，希望曾再多跑幾次新竹縣溝通，找當地公職人員以及所有有意參選的4、5名人士一起協調，「我們當然是要求勝利，不求勝利隨便提，那怎麼行呢！」

吳敦義似乎還要媒體去看一看林為洲過去的紀綠，「他過去是怎麼樣你們知道嗎？新竹縣都反應非常清楚。」

吳敦義指出，新竹縣過去選舉的複雜性，大家都很清楚，國民黨都是非常不容易的穩住局面，讓他傷透腦筋，日前中常會已通過臨時動議，決議新竹縣不要拘束於全民調，「如果只有一人主張全民調，所有人反對，只要全民調，他們就統統不支持國民黨提名的人，那你認為國民黨還要用全民調討好一個，把所有人統統拒絕了嗎？」

他還說，國民黨並非所有縣市都是採用全民調，像金門縣就是以協調方式徵召立委楊鎮梧參選，全民調只是方法之一。