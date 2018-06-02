宜縣府組改案6月5日送議會法規會 財稅合併版本恐生變

2018-06-02 18:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府將在這次議會大會提出提出「宜蘭縣政府組織自治條例」修改案，打算合併府內財政處與地方稅務局來成立交通處，但議會在野聯盟議員卻有不同意見，提出合併秘書處與計劃處的方案與縣府打對盤；縣府指出，將持續與議員溝通，力保府提出的版本於6月5日於議會法規會通過。

宜蘭縣政府民國102年開始討論組改案，鑒於雪隧、蘇花改通車後，縣內交通複雜化，104年縣府向縣議會提出，打算合併建設與地政處成立交通處，讓業務權責整合，由專業人員一條鞭處理縣內交通問題，但該案因府內反對聲浪太大，最後胎死腹中。

由於成立交通處仍然是各界共識，縣府在這次議會大會，再度提出組改按，打算合併財政處與地方稅務局來成立交通處，不過，該案送交議會後，在野聯盟黨團議員陳福山、陳漢鍾、林成功、林錫明及林志鴻等人有不同意見，他們認為合併秘書處與計劃處兩個幕僚單位較合併財稅容易，對民眾影響較小，因此提出另一項合併案，與縣府提出的版本一起在6月5日法規會審議。

陳漢鍾指出，成立交通處讓縣內交通權責整合並回歸專業，刻不容緩，黨團也非常認同，但財稅的業務與民眾息息相關，如果合併影響太大，秘書處與計劃處合併，較符合縣民期待。

但宜蘭縣政府認為，秘書處與計劃處各項業務較不相關，要將2處共12個科室整合剩7個科相當困難，財政與稅務業務相似，要合併相對容易，外縣市如嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣及連江縣等，也都有相關經驗，仍然希望以財稅合併的版本為優先，將持續與議員溝通，讓縣版組改案順利通過。

另外，這次組改案，還包含農業處樹木景觀科將與林務科合併，提升為2級機關樹藝景觀所；縣府指出，未來希望景觀所能提升道路、風景區等公共場域的樹木景觀，達到美化環境的成效。