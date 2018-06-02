與梅健華同台 蔡英文：自由平等開放是台美共同理念

2018-06-02 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天下午出席文化總會舉辦的「『總統盃社會創新黑客松』決選暨頒獎典禮」，配合國家發展需求，展現政府對開放資料與資料創新運用的重視，文總等機關今年3月3日國際開放資料日宣布啟動「總統盃社會創新黑客松」競賽。進入決選的10隊上午進行決選會議，選出5組卓越團隊。蔡總統致詞表示，總統做了2年多，看到政府正在改變，改變的希望很大。

這種活動，神秘嘉賓美國在台協會處長梅建華現身，梅健華致詞時開玩笑說，他聽到黑客松這個活動，不太確定美國在台協會是否應該出席，因為這聽起來是幫駭客駭進總統府嗎？但他很高興來參加，因為黑客松這類活動，充分突顯出台灣的強項，在這裡可找到一群世界頂尖而且有社會意識的駭客，大家一起來運用科技，為社會上最迫切的挑戰尋求創新的解決方案，答案很清楚只有在台灣。

梅健華說，他要恭禧台灣，利用黑客松的競賽，培養出勇於開創的精神，我們對未來的創新成就拭目以待。

蔡總統致詞時表示，今天特別歡迎梅建華出席頒獎典禮，黑客松的精神自由、平等、開放，也是台灣與美國之間共享的理念，她認為美國曾舉辦過許多次的黑客松，受到啟發，台灣也有自己的黑客松競賽，未來盼可與各國增加這方面的交流，共同致力區域與全球性問題的改善。

蔡總統表示，我們會繼續向黑客精神學習，繼續落實開放政府，除了提倡協作模式，也會讓政府的運用資料更為開放、流動。

總統府秘書長陳菊宣布今天決選最後勝出的5組卓越團隊，包括台北市與新北市北二都家暴防治中心共同合作的「永不回頭」、法扶基金會的「法扶─如虎添翼隊」、高屏澎區醫療網合作提案的「救急救難一站通」、台灣自來水公司「搶救水寶寶」、衛福部「零時差隊」。