美參議員旋風訪台 將與高層會談兩岸情勢

美國參議員蒲度（David Perdue）。（彭博）

2018-06-01 12:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕繼美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週旋風訪台後，美國參議員蒲度（David Perdue）也臨時更改亞洲行程，在前往新加坡出席香格里拉會議前，新增訪台計畫。外交部今發布新聞稿表示，此為蒲度擔任參議員後首度來台，預計將拜會政府高層並接受部長吳釗燮款宴，雙方將就經貿合作、區域安全、兩岸情勢等議題交換意見。

中國近期不斷打壓我國國際空間，欲全面封鎖台灣在國際的生存空間，不僅接連要求多個航空公司更改台灣在系統中的國籍，多明尼加、布吉納法索等友邦也在中國施壓利誘下，接連與我斷交。

不過中國打壓台灣的舉動也引起美國友人的注意，美參議員賈德納上週臨時在訪問亞洲行程中加入台灣，於周六晚間抵台，並拜會總統蔡英文與外交部。賈德納當時在外交部受訪時表示，美國會持續用投票權、話語權，支持台灣的國際參與。繼賈德納後，美參議員蒲度也旋風訪台，於今早抵達台灣，僅停留4、5個小時。

外交部今發布新聞稿表示，蒲度為美國聯邦參議院軍事委員會成員，長期關注臺美安全合作議題且立場友我，近期曾在參議院軍事委員會審議「2019年國防授權法案」（NDAA）時投票支持通過該法案，內容包含多項友我條文。蒲度參議員也堅定支持我國際參與，曾於2015年連署支持我國以觀察員身分參與「國際刑警組織」（INTERPOL）的法案，並於2017年5月連署參議院致當時衛生部長普萊斯（Tom Price）的聯名函，力挺臺灣參與世界衛生大會（WHA）。

外交部感謝蒲度參議員的友我情誼及對臺美關係的堅定支持，相信此行有助於強化美國國會對臺美間各項議題的瞭解與重視。

美國在臺協會新聞稿則指出，代表團將與台灣資深官員會面，討論美台雙方共同關切的議題。蒲度參議員是參議院軍事委員會、預算委員會，及農業、營養和林業委員會的成員。