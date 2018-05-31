呂秀蓮：民進黨已經跟我沒關係了

前副總統呂秀蓮31日在桃園機場表示，現在的民進黨已經不是當年我們現身擁抱的民進黨，所以我也不需要再花時間關心民進黨，「民進黨再見！珍重再見！」，至於未來是否會脫黨參選台北市長，呂秀蓮則表示「不排除任何可能」。（記者朱沛雄攝）

2018-05-31 21:08

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕前副總統呂秀蓮今晚自馬來西亞搭機返台，她在桃園機場受訪表示，「對我來講，從昨天晚上開始，民進黨已經跟我沒關係」。現在的民進黨已經不是當年現身擁抱的民進黨，所以她也不需要再花時間關心民進黨，「民進黨再見！珍重再見！」至於未來是否會脫黨參選台北市長？呂秀蓮表示「不排除任何可能」。

民進黨昨正式提名立委姚文智參選台北市長後，先前爭取提名的呂秀蓮突透過幕僚表示「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」引發震撼。至於是否以無黨籍身分參加年底的台北市長選舉，呂秀蓮表示，她堅持愛台灣，將會持續關心兩岸和平、社會和諧，更強調公平正義，「我的心念沒有改變，我不排除任何可能」。至於黨部是否有派員慰留或交涉，呂秀蓮則說，這幾天人都在國外，所以並不清楚國內狀況。

呂秀蓮指出，台灣現在還在藍綠對立，兩岸和平面臨更多威脅，社會公義心也越來越少。她一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，但現在的民進黨，已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，她已經不再需要花時間關心民進黨，「從昨天晚上開始，民進黨已經跟我沒關係了」。

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前副總統呂秀蓮31日在桃園機場表示，現在的民進黨已經不是當年我們現身擁抱的民進黨，所以我也不需要再花時間關心民進黨，「民進黨再見！珍重再見！」，至於未來是否會脫黨參選台北市長，呂秀蓮則表示「不排除任何可能」。（記者朱沛雄攝）