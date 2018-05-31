議員質疑一人飾兩角 柯P：私下講的傳出去不關我事

台北市長柯文哲31日在市議會答覆市議員顏聖冠質詢時，針對是否自己一人分飾兩角扮演「親柯人士」放話，他說「這種私下講的話，這要出去不關我的事情」。（記者方賓照攝）

2018-05-31 17:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲和民進黨「分手」後，傳有「親柯人士」放話「民進黨今天這樣做，新北已經輸掉了，柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了」。但外界質疑所謂「親柯人士」根本就是柯文哲「一人分飾兩角」。柯文哲今在議場答詢時先說「自己是『柯』，不是『親柯』」，面對議員追問，他反指「媒體的特性就是誇大」，最後竟鬆口「這種私下講的話，這要出去不關我的事情」。

民進黨台北市議員顏聖冠今質詢時，首先點名民政局長藍世聰、新任市府顧問周榆修等人，都是前行政院長、新北市長參選人蘇貞昌得意門生，接著問柯文哲，作為首都市長應該要坦白，不要總是一人分飾兩角，白天說政黨夾殺他，晚上卻對著媒體痛罵民進黨，揚言要報復，還說要「沒有柯文哲跨過淡水河輔選蘇貞昌就完了」，對得起蘇貞昌嗎？

柯文哲苦笑說，這種私下講的話，要傳出去不關他的事情，且應該要看原話，並數度強調那是「私下聊天」內容。

顏聖冠不滿批評：「不關你的事？話說出口就應該要概括承受，私下跟媒體溝通的話語，被媒體披露出去，但私下講的還是你講的！」柯文哲竟回說，私下講的跟公開不一樣，「公開講的才算」。

顏聖冠傻眼反嗆：「因為是私下講不算？那要不要在這邊講清楚，利用今天這時候藉機澄清？」柯文哲只說，新北市的選舉，到現在，侯友宜、蘇貞昌，他都沒有參與。

顏聖冠大罵：「你說你沒去蘇院長就沒救了，反正是私下講的，所以不算，另外還說只要插一個旗子，義勇軍就會蜂擁而至，明天就會有一大堆人來投靠柯文哲，還批評民進黨很多白癡政策如果講出來，就完蛋了，通通都是私下講、只是聊天，所以都不算？」

柯文哲則委屈指「媒體的特色就是誇大」、「媒體一傳再傳，最後都變得很可怕」。對此，顏聖冠痛批，柯文哲作為首都市長，不應該一人分飾兩角，明明是自己說的，卻要求記者要說成是「親柯人士」，放話政治很不足取，也淪為新聞界笑話，「乩童」、「桌頭」都是他，白天是「白色力量」，晚上匿名親自找記者放話時又是什麼力量？