「台南幫」北上入閣再一位 還有沒有下一個？

台南市府團隊下一個北上人選？政壇揣測紛紛。（擷自賴清德臉書）

2018-05-29 22:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長賴清德帶著「台南經驗」接任閣揆以來，台南市府人事異動「北上」傳聞不斷，繼前秘書長吳欣修出任營建署長後，將接任內政部次長的民政局長陳宗彥是第2位，下1位是誰？台南政壇猜測紛紛，最快7月揭曉答案。

吳欣修3月1日接任營建署長，進入行政院體系，屬於事務官，而被視為賴系大將之一的陳宗彥6月1日將接任內政部政務次長，雖是第2位北上，但也算是首位入閣的南市官員。

由於陳宗彥推動南市區里整併大案、廟宇優質化減炮政策，內政部又是「天下第一大部 」，相關政策與法案都攸關台灣改革重要使命，以其能夠「抗壓」，化解阻力「貫徹執行意志」，就賴自許的「行動內閣」而言，這樣的結果，並不令人意外。甚至陳宗彥在中央歷練後，未來是否「返鄉」更上一層樓，更讓外人關注。

據了解，台南幫人事布局早有規劃腹案，但因雙北市長選舉因素變盪，行政院長賴清德是否代表民進黨披戰袍上陣，以致「賴內閣」佈局而浮動未定，在雙北市長提名人選定案，「賴內閣」繼續向前行，下一波被點名官員，包括2位副市長張政源、吳宗榮及文化局長葉澤山、觀光旅遊局長王時思等人，還有代理市長李孟諺在年底「階段性任務」結束後北上，都是熱門人選，「點將錄」最快7月揭曉答案。